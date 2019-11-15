Медведев не запрещал сдавать квартиры посуточно – эксперты

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. В тексте говорится о том, что в жилых помещениях не допускается размещение гостиниц. Многие СМИ интерпретировали документ по-своему – "Медведев запретил сдавать квартиры посуточно". Рассказываем, что меняет постановление, подписанное премьер-министром, и можно ли будет снимать квартиры на кратковременный срок.

Грядут ли перемены

Постановление правительства РФ к закону о запрете хостелов в жилых домах, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, не запрещает краткосрочную и посуточную аренду квартир.

Первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов сказал, что новый документ лишь приводит нормативные акты в соответствие с законом о хостелах, вступившим в силу с 1 октября.

В свою очередь, ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук пояснил, что запретить посуточную сдачу квартир невозможно, поскольку это нарушит "принципы гражданского оборота".

"Согласно Гражданскому кодексу, сегодня собственник вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, в том числе для краткосрочной аренды", – сказал он.

В постановлении указывается, что в жилом помещении не допускается размещение промышленных производств, гостиниц и ведение миссионерской деятельности.





Павел Склянчук ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Акт правительства устанавливает, что пользование жилыми помещениями допускается с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства. Запрещается, например, установка в квартире морозильных установок, которые превышают допустимые уровни вибрации и шума.

Склянчук добавил, что легальной остается профессиональная деятельность в жилых помещениях без перевода их в нежилые. В качестве примера он привел открытие адвокатского кабинета или оказание репетиторских услуг.

Арендовать и не ошибиться

Юрист Игорь Некрасов в разговоре с Москвой 24 объяснил, что подписанное Дмитрием Медведевым постановление не относится к сдаче квартир в аренду.

"Посуточная сдача квартир в наем осуществляется, чтобы кто-то мог кратковременно заехать и проживать независимо от тех условий, какие там есть, а при организации гостиничного бизнеса есть определенные условия и нормативы, которые обязаны соблюдать владельцы этого бизнеса", – сказал юрист.





Игорь Некрасов юрист Обязанности друг перед другом у людей, которые снимают и сдают квартиру, только в том, что один заплатил деньги за проживание, другой сдал помещение. В договоре всегда прописывается, что такое-то имущество находится в этой квартире и наниматель уже несет ответственность.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов также отметил, что право собственности разрешает сдавать квартиру.

"Собственник имеет право определять судьбу своей недвижимости путем временной передачи ее третьему лицу. Лишь бы не противоречило правилам пользования жилыми помещениями", – пояснил Самойлов.

Также эксперт посоветовал внимательнее относиться к заключению договоров на краткосрочную или длительную аренду квартиры.

"Договор следует заключать напрямую с собственником без всяких доверенных лиц. Посмотреть единый жилищный документ. Он покажет, что собственник зарегистрирован в этом документе, покажет, есть ли лица, которые там же зарегистрированы. От них желательно тоже получить согласие, чтобы они не возражали о передаче объекта в наем", – объяснил Самойлов.





Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов По-хорошему эти документы надо не только посмотреть, но и проверить. Убедиться в том, что человек тот, за кого себя выдает.

По словам эксперта, лучше всего обратиться к профессионалам своего дела. Их, как отметил Самойлов, можно найти в Национальном реестре специалистов.



Илона Соболева, Анастасия Павелко