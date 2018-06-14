Большая перемена: как изменилась Москва за последние годы

За последние три года Москва стала намного красивее и удобнее для жизни. Произошло это во многом благодаря комплексному благоустройству города, запущенному в 2015. Портал Москва 24 будет показывать, как же изменилась столица за это время.

И сегодня мы рассказываем об улицах Бульварного кольца.



Бульварное кольцо благоустраивали в два этапа. В первую очередь, внутреннюю, четную сторону бульваров: Никитский, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский и Чистопрудный. Спустя год занялись нечетной (10 бульваров кольца, включая Устьинский и Соймоновский проезды и Хохловскую площадь).

На тротуарах уложили гранитную плитку и заменили на всех бульварах опоры основного освещения. На нескольких бульварах отремонтировали фасады зданий. Также заменили асфальт на проезжей части, а тротуары расширили. Провели и работы по озеленению: уложили газон, высадили деревья и кустарники, которые отделяют пешеходную зону от проезжей части.

После благоустройства здесь появились новые парковочные места и дополнительные пешеходные переходы. При этом пропускная способность транспорта не изменилась. Для удобства горожан установили информационные стелы с точками доступа к сети Wi-Fi. На бульварах появились новые скамейки и урны.

Кроме того, отремонтировали ливневую канализацию, а все провода убрали под землю.