Первая Всемирная выставка собак российских пород пройдет в Москве 25-26 мая

25–26 мая Российская кинологическая федерация приглашает москвичей и гостей столицы посетить грандиозный кинологический праздник – Интернациональную выставку всех пород "Мемориал А.П. Мазовера 2019" (CACIB FCI), Первую Всемирную выставку собак российских пород и Национальные монопородные выставки (ранга "Чемпион клуба" и "Чемпион породы").

Фото: предоставлено организаторами/Наталья Федоcова

Многие любители животных знают легенду про собаку минно-розыскной службы Джульбарса, которого пронесли на руках в кителе И.В. Сталина по брусчатке Красной площади на Параде Победы 1945 года, отдавая таким образом дань уважения раненому четырехлапому герою. Проводником и напарником Джульбарса был подполковник Александр Павлович Мазовер – выдающийся собаковод, один из столпов российской и советской кинологии, автор книг и учебников по собаководству, селекционер, эксперт всесоюзной категории, член кинологического совета Главохоты РСФСР. В знак уважения к огромному кинологическому наследию Александра Павловича новая международная выставка собак в Москве носит его имя и посвящается его памяти.

Работа Александра Павловича Мазовера в военном питомнике "Красная звезда" явилась огромным вкладом в становление и развитие отечественных пород собак, поэтому в рамках "Мемориала..." впервые в истории пройдет отдельная Всемирная выставка собак российских пород, составляющих предмет нашей национальной гордости. Посетители выставки увидят лучших представителей всех российских пород не только в рингах, но и на специальных тематических стендах.

В эти майские дни третий павильон Международного выставочного центра "Крокус Экспо" превратится в волшебный город собак. Гости мероприятия смогут всей семьей поболеть за участников спортивных соревнований и выставочных рингов, познакомиться с многообразием пород – от декоративных малышей до внушительных охранников, задать вопросы профессиональным заводчикам об особенностях содержания той или иной породы, выбрать родителей своего будущего щенка, принять участие в лотереях и розыгрышах призов.

Фото: предоставлено организаторами/Наталья Федоcова

Вас ждут показательные выступления по различным кинологическим дисциплинам – танцам с собаками, аджилити, разным видам дрессировки, которые представят вашему вниманию успешные российские спортсмены, ежегодно занимающие самые высокие места на пьедесталах отечественных и международных соревнований.

В работе интерактивной площадки примут участие московские спасатели МЧС вместе с собаками, несущими ежедневную службу на страже спокойствия граждан России. Вы сможете познакомиться с собаками, принимавшими участие в ликвидации последствий страшных техногенных катастроф, с собаками, которые находят пострадавших под завалами и заблудившихся в лесу, со скромными четырехлапыми героями, чьей ежедневной работе многие люди обязаны жизнью. Спасатели МЧС проведут для присутствующих мастер-класс, из которого вы узнаете, как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, дожидаясь профессиональной помощи.

О том, как собаки помогают в реабилитации людей, и о новом для России виде медицинской помощи – канис-терапии – вам расскажут лучшие специалисты в этой области.

Организатор выставки, Российская кинологическая федерация, одной из основных своих задач видит популяризацию ответственного собаководства в нашей стране, поэтому насыщенная программа построена таким образом, что будет интересна не только профессиональным собаководам, но и всем любителям животных вне зависимости от возраста.

У вас уже есть собака? Обязательно приходите на выставку, чтобы узнать что-то новое. У вас еще нет собаки? Тогда мы точно ждем вас в гости, чтобы познакомить с удивительным миром собаководства!