Кинопарк "Москино" приглашает почувствовать себя актером советского кино 14 и 15 марта

В грядущие выходные кинопарк "Москино" приглашает всех желающих на спектакли и мастер-классы, где даже получится принять участие в настоящих съемках. Кроме того, организаторы уже анонсировали 11-й летний фестиваль "Традиция", посвященный русской культуре. Подробнее – в материале Москвы 24.
Фестиваль "Традиция"
Фестиваль "Традиция" состоится в кинопарке "Москино" 20 и 21 июня. Своей целью организаторы ставят популяризировать и сохранить русскую культурную идентичность через музыку, литературу и театр.
"Для гостей состоится более 100 концертов, поэтических перформансов, лекций, спектаклей, мастер-классов и народных игр", – рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Авторами идеи стали художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.
По мнению Боякова, площадка кинопарка станет привлекательной для организации фестиваля, так как с самого начала задумывалась как мечта о русском мире, о русской идее, сказке и герое.
Как отметил художественный руководитель, обычно подобные мероприятия проводят на открытых локациях, но авторы решили использовать уже существующее пространство, чтобы увидеть, как кинообразы будут взаимодействовать с реальными участниками и героями.
Ранее фестиваль проходил на таких площадках, как музей "Новый Иерусалим" и усадьба Захарово. Кроме того, в мероприятиях принимали участие такие музыканты, как Сергей Старостин, Сергей Летов, дуэт Zventa Sventana и другие артисты. А в прошлом году "Традицию" посетили около 15 тысяч человек.
Выходные в кино
При этом кинопарк уже приглашает посетить различные активности, не дожидаясь фестиваля: тематическая программа пройдет уже 14 и 15 марта, достаточно приобрести входной билет.
Например, в каждый из этих дней гости смогут увидеть спектакль "Кошкин дом" в 14:00 и 17:00 на сцене "Театра Гонзаги".
Также в эти выходные постановочные съемки по мотивам комедии "Иван Васильевич меняет профессию" пройдут на площадке "Палаты князя Андрея" с 12:00. Все желающие смогут примерить костюмы и поучаствовать в съемках двух эпизодов: кражи амулета и погони милиционеров за Шуриком и Милославским. Режиссер поможет взрослым и детям войти в роли и разыграть знакомые диалоги. После съемок каждый получит видео на память.
Помимо этого, на ярмарочной площади гости кинопарка научатся расписывать деревянных кукол и вышивать шерстяными нитками. А на площадке "Дом Деда Мороза" пройдут одноплановые съемки, после которых каждый участник получит видеоролик. Все активности будут доступны с 12:00.
Также в выходные гости увидят "Сказку о царе Салтане", "Царевну-лягушку-2" и комедию "Новая теща" в кинотеатре "Москино кинопарк". Для этого необходимо приобрести отдельные билеты.