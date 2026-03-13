13 марта, 16:30

Кинопарк "Москино" приглашает почувствовать себя актером советского кино 14 и 15 марта

Войти в роль: как провести выходные в кинопарке "Москино" 14 и 15 марта

В грядущие выходные кинопарк "Москино" приглашает всех желающих на спектакли и мастер-классы, где даже получится принять участие в настоящих съемках. Кроме того, организаторы уже анонсировали 11-й летний фестиваль "Традиция", посвященный русской культуре. Подробнее – в материале Москвы 24.

Фестиваль "Традиция"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Фестиваль "Традиция" состоится в кинопарке "Москино" 20 и 21 июня. Своей целью организаторы ставят популяризировать и сохранить русскую культурную идентичность через музыку, литературу и театр.

"Для гостей состоится более 100 концертов, поэтических перформансов, лекций, спектаклей, мастер-классов и народных игр", – рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Авторами идеи стали художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.

"Традиция" – это фестиваль для самых близких: семьи, друзей, наших потомков и предков. Он создает пространство актуальной русской культуры, где слово "традиция" не противоречит слову "современность", где аристократическое не противопоставляется народному, где этническое не противопоставляется глобальному, космополитическому, где люди могут почувствовать цветущую сложность русской культуры.
Эдуард Бояков
художественный руководитель Театра на Малой Ордынке

По мнению Боякова, площадка кинопарка станет привлекательной для организации фестиваля, так как с самого начала задумывалась как мечта о русском мире, о русской идее, сказке и герое.

Как отметил художественный руководитель, обычно подобные мероприятия проводят на открытых локациях, но авторы решили использовать уже существующее пространство, чтобы увидеть, как кинообразы будут взаимодействовать с реальными участниками и героями.

Ранее фестиваль проходил на таких площадках, как музей "Новый Иерусалим" и усадьба Захарово. Кроме того, в мероприятиях принимали участие такие музыканты, как Сергей Старостин, Сергей Летов, дуэт Zventa Sventana и другие артисты. А в прошлом году "Традицию" посетили около 15 тысяч человек.

Выходные в кино

Фото: пресс-служба московского кинокластера

При этом кинопарк уже приглашает посетить различные активности, не дожидаясь фестиваля: тематическая программа пройдет уже 14 и 15 марта, достаточно приобрести входной билет.

Например, в каждый из этих дней гости смогут увидеть спектакль "Кошкин дом" в 14:00 и 17:00 на сцене "Театра Гонзаги".

Также в эти выходные постановочные съемки по мотивам комедии "Иван Васильевич меняет профессию" пройдут на площадке "Палаты князя Андрея" с 12:00. Все желающие смогут примерить костюмы и поучаствовать в съемках двух эпизодов: кражи амулета и погони милиционеров за Шуриком и Милославским. Режиссер поможет взрослым и детям войти в роли и разыграть знакомые диалоги. После съемок каждый получит видео на память.

Помимо этого, на ярмарочной площади гости кинопарка научатся расписывать деревянных кукол и вышивать шерстяными нитками. А на площадке "Дом Деда Мороза" пройдут одноплановые съемки, после которых каждый участник получит видеоролик. Все активности будут доступны с 12:00.

Также в выходные гости увидят "Сказку о царе Салтане", "Царевну-лягушку-2" и комедию "Новая теща" в кинотеатре "Москино кинопарк". Для этого необходимо приобрести отдельные билеты.

Старкина Маргарита

