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Спорт

11 сентября, 10:13

Осень в парках: обзор необычных спортивных активностей в Москве

город спорт

Москвичи уже давно с удовольствием используют парковые территории для занятий такими видами спорта, как бег, катание на велосипедах и скейтах, йога и воркаут. Однако немногие знают, что в столичных парках есть и другие бесплатные спортивные активности. Рассказываем, как присоединиться к трем самым увлекательным из них – историческому фехтованию, саберфайтингу и спортивному ориентированию.

Историческое фехтование в усадьбе Воронцово

Занятия по историческому фехтованию стартовали в усадьбе Воронцово этим летом. Здесь ждут детей от 6 до 14 лет, их научат владеть мечом и дадут возможность поучаствовать в инсценировке дуэлей. Для безопасности соперникам выдают специальную защитную форму – современные доспехи и шлемы. Поэтому спорт абсолютно безопасен, а игровые элементы развивают у детей лидерские качества, уверенность в своих силах, формируют командный дух и сплоченность.

Благодаря кардионагрузкам тренировки по фехтованию положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют дыхательную и разные группы мышц. Гиперактивным детям они помогут выплеснуть свою энергию и стать более спокойными. Также фехтование учит контролировать эмоции, развивает смелость, интеллект и помогает бороться с плохим настроением. Любопытно, что девочки любят эти занятия не меньше мальчишек, а иногда достигают даже больших успехов.

Где: усадьба Воронцово (на Большой поляне)
Когда: по субботам и воскресеньям с 12:00 до 16:00, вход свободный

Школа саберфайтинга в парке "Фили"

Саберфайтинг (от англ. lightsaber – световой меч, fighting – бой) – это некая интерпретация классического фехтования в стилистике "Звездных войн". Команда профессиональных спортсменов предлагает горожанам научиться искусству владения световым мечом. В арт-студии ставят и демонстрируют поединки в джедайских костюмах, а вместо классических рапир или шпаг используют "орудие света".

Среди воспитанников школы есть победители и призеры чемпионатов России по фехтованию. Кроме того, тренеры студии работали с известным в Голливуде постановщиком Павлом Янчиком, а также фехтовали и играли в батальных сценах фильмов "Золотая орда", "Викинг", "Легенда о Коловрате" и спектаклях театра "Новая опера". Почувствовать себя настоящим джедаем и научиться орудовать световым мечом могут дети и взрослые. Тренировки для разных возрастов проходят в разное время.

Где: Филевский парк, павильон "Сфера"
Для детей от 7 до 14 лет: мастер-классы по вторникам с 19:30 до 20:30
Для взрослых: закрытые тренировки по вторникам (20:30 – 23:00) и четвергам (19:30 – 23:00)
Регистрация: запись по телефону 8 916 111-17-17, занятия бесплатные

Спортивное ориентирование в зоне отдыха "Терлецкая дубрава"

В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" проходят тренировки по спортивному ориентированию для детей в возрасте от 7 до 12 лет. На занятиях ребята учатся ориентироваться, используя спортивную карту и компас, проходят неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности. Занятия проводят преподаватели Спортивной школы олимпийского резерва № 54 "Ориента".

К ориентированию в лесу ребят подводят постепенно, сразу одних никто не бросает. "Сначала детей надо ознакомить с этим видом спорта, чтобы они заинтересовались. А потом им уже просто нравится, это адреналин", – говорит президент Федерации спортивного ориентирования города Москвы Александр Прохоров. Со временем те, кто на первых тренировках не хотел бегать, начинают активно двигаться. Ведь в ориентировании побеждает тот, кто быстрее бежит.

Родителям я говорю: так, как мы научим детей ориентироваться на местности, так же правильно они будут ориентироваться в жизни.
Александр Прохоров
президент Федерации спортивного ориентирования города Москвы

"Детям нравится то, что они самостоятельно принимают решения и за ними никто не следит. Ребенок уходит в лес с картой, и он там один. Немножко страшно, но в то же время он действует самостоятельно, ему никто не подскажет – ни тренер, ни родители. Такой экстрим", – говорит Прохоров. Кроме того, спортивное ориентирование развивает у ребят общефизическую подготовку и учит концентрировать внимание.

Где: зона отдыха "Терлецкая дубрава"
Когда: по пятницам с 15:30 до 17:00
Регистрация: по телефону администрации парка +7 (495) 309-53-42, занятия бесплатные

Проект подготовлен совместно с Мосгорпарком

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