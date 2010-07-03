Пока вы сидите дома, уткнувшись в монитор компьютера или телефон, ваши соседи весело танцуют на площадках в ближайших парках. Откуда доносятся звуки танго, жгучей бачаты и зажигательного свинга и в каких городских парках можно бесплатно научиться танцевать – рассказываем в нашем фоторепортаже.



Измайловский парк: бальные танцы

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 17

Понедельник – первый рабочий день, а на танцевальной площадке в Измайловском парке исполняют танго аж десять пар! В выходные желающих научиться красиво двигаться здесь в три раза больше. Москвичи танцуют вальс, танго, медленный фокстрот, самбу, бачату и другие направления европейской и латино-американской программы.

Педагог-тренер Сероб Галстян рассказал, что на занятия приходят не только жители близлежащих районов, но и приезжают из разных концов Москвы.





Сероб Галстян педагог-тренер по бальным танцам Людей много, поэтому много вкусов. Любят аргентинское танго и сальсу, и бачату, и самбо. Людям просто нравится танцевать, неважно что.

По словам педагога, люди приходят как разные по возрасту, так и по уровню подготовки. В среднем новичок начинает входить в одну волну со всеми на третьем-четвертом занятии. Но уже на первой тренировке видно, как у людей горят глаза. В процессе занятия есть возможность потанцевать с людьми разного уровня подготовки.

"Люди начинают учиться общаться с противоположным полом, находить компромиссы и избегать ссор. В дальнейшем благодаря танцам им становится проще общаться и жить, – говорит Сероб, наблюдая за своими учениками. – Танцы физически развивают координацию, моторику, улучшается баланс, и люди худеют".

Где: Измайловский парк, у павильона "Студио-парк" на Северной площади

Когда: пн. и ср. – с 13:00 до 15:00, сб и вс – с 12:00 до 15:00, вход свободный

Сад "Эрмитаж": зажигательный свинг

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 17

Хотите научиться танцевать, как завсегдатаи вечеринок в стиле Гэтсби? Звонко отбивать каблуками в летящих юбках или выделывать па в широких брюках с небрежно завязанным галстуком вас научат танцы в стиле свинг. Это направление зародилось в Америке в первой половине прошлого века и уже давно перекочевало на московские джазовые подмостки. Его любят за легкую атмосферу и яркие ритмы саксофона, трубы, барабанов и тромбона.

Попробовать на вкус джазовые танцы можно по четвергам в саду "Эрмитаж". Преподаватель Лариса Вивас Курбатова научит вас эффектно двигаться в стиле свинг. Энергичные занятия подойдут для людей с любым уровнем физической подготовки. Главное – хороший настрой, а уже заряд бодрости и прилива энергии после занятий вам обеспечен! В джазе самое интересное – импровизация, поэтому здесь вы можете дать волю своим эмоциям и скинуть стресс после рабочего дня.

Где: сад "Эрмитаж", парковая беседка, ближайшая к улице Каретный Ряд

Когда: по четвергам, 19:00, вход свободный

Парк "Кузьминки": яркая зумба

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 17

Для тех, кто не может определиться с желаемым танцевальным направлением, предлагаем попробовать зумбу. Это танцевальная фитнес-программа, которая включает в себя микс из различных элементов активных танцев: самбы, хип-хопа, сальсы, меренги, бачаты, фламенко и других. В парке "Кузьминки" все желающие собираются по средам и раскачивают танцпол под зажигательные ритмы.

Зумба подходит людям любой комплекции, пола и возраста. Благодаря смешению стилей тренировки оказывают воздействие на все группы мышц, а также активно сжигают калории и помогают сбросить лишний вес. Люди, занимающиеся зумбой, обретают красивую фигуру, грациозность и отличное настроение. После активного занятия футболку можно выжимать, а зарядом бодрости делиться со всеми окружающими.

Где: парк "Кузьминки"

Когда:по средам и пятницам, 19:00, вход свободный

Проект подготовлен совместно с Мосгорпарком