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Город

8 сентября, 21:06

Салют в честь Дня города прогремел в Москве

город праздники

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев/

Праздничный салют в честь Дня города прогремел в столице. Пиротехническое представление началось в 21:00 и длилось около 10 минут.

Пиротехнику запускали с 30 точек по всему городу, всего прозвучало несколько десятков тысяч залпов, состоящих из золотых, серебряных, синих, зеленых, красных и пурпурных искр. Москвичи увидели разноцветные светящиеся пионы, пальмы, хризантемы, цветы из золотых нитей, а также пальмы и сердца.

Салютом можно было полюбоваться практически из любой точки столицы – высотные фейерверки запускали на 13 городских площадках, салюты с разным уровнем высоты – в 17 парках.

Москва отпраздновала День города 8 сентября. В 2018 году столица отметила 871-й день рождения. Эпицентром праздника стала Тверская улица. Ключевой темой многих городских мероприятий стал театр. В частности, в них принимают участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов.

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