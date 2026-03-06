Москвичам рассказали об изменениях в работе соцучреждений 7–9 марта

Россиян ждут длинные выходные в связи с празднованием Международного женского дня. С 7 по 9 марта изменится график работы поликлиник, ЗАГСов и других соцучреждений столицы. Обо всех изменениях – в материале Москвы 24.

Поликлиники и ветеринарные службы

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Большинство медицинских учреждений столицы продолжат работу в праздничные выходные, но с изменениями в расписании.

Взрослые поликлиники 7 марта будут вести прием с 09:00 до 18:00, а 8-го и 9-го числа они откроются для пациентов с 09:00 до 16:00. При этом все три дня в часы работы медучреждений доступны кабинеты дежурного врача. Детские поликлиники 7 марта принимают пациентов с 09:00 до 15:00, а вызвать педиатра на дом можно в это же время все праздники.

Травматологические отделения продолжат работу в обычном режиме – с 08:00 до 22:00 или круглосуточно, в зависимости от учреждения. Молочно-раздаточные пункты также не меняют график и ждут посетителей с 06:30 до 15:00 во все дни.

Женские консультации и центры женского здоровья скорректируют график следующим образом:



7 марта работают с 09:00 до 18:00;

8 марта с 09:00 до 16:00 будут принимать только те организации, которые обслуживают 10 и более участков;

9 марта все женские консультации будут вести прием до 16:00.

Что касается государственных ветеринарных клиник, большинство из них (с графиком с 09:00 до 21:00) продолжат работу. Круглосуточно помощь окажут на Московской станции по борьбе с болезнями животных (Мосветстанция) по адресу улица Юннатов, дом 16а.

Однако у нескольких учреждений график изменится. К примеру, с 7 по 9 марта будет закрыт Нижегородский ветучасток (Старообрядческая улица, 30б). Кроме того, 8 марта не будут работать Первомайский ветучасток (Сиреневый бульвар, 8а), Солнцевский ветучасток (Боровское шоссе, дом 48), а также ветучастки "Кленово" (деревня Кленово, улица Центральная, владение 11), "Птичное" (деревня Анкудиново, владение 43), "Саларьево" (деревня Саларьево, улица Картмазовская, дом 46) и "Щербинка" (улица Театральная, дом 14).

Получить актуальную информацию и записаться на прием можно круглосуточно по телефону контакт-центра госветслужбы: +7 (495) 612-12-12.

Образовательные учреждения и Главархив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Школы и колледжи Москвы в праздничные дни будут закрыты. Расписание центров дополнительного образования рекомендуется уточнять на их официальных сайтах.

Кроме того, читальные залы Главархива Москвы не будут работать 7, 8 и 9 марта. С 10 марта они возобновят работу по обычному расписанию – с 12:00.

Офисы "Мои документы" и ЗАГСы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Центры госуслуг будут закрыты только 8 марта. В остальные дни они работают по обычному графику.

При этом столичные ЗАГСы скорректировали работу с учетом праздничных дней:



7 марта все дворцы бракосочетания открыты до 17:00;

8 марта – выходной для всех;

9 и 10 марта заявления будут принимать только во Дворцах бракосочетания № 1 и 4.

Также архивно-информационный отдел будет закрыт все три дня выходных.

При этом подать заявление на регистрацию брака в любой из дней можно онлайн через портал mos.ru или "Госуслуги". С 11 марта все подразделения ЗАГС вернутся к обычному режиму.

Социальные учреждения и экстренная помощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центры московского долголетия будут закрыты 8 и 9 марта, но 7-го числа открыты все учреждения, кроме 11 флагманских.

Центр "Профессии будущего", центры занятости "Моя карьера" и "Моя работа", учебный центр "Профессионал", а также реабилитационные и семейные центры не принимают посетителей все праздники. В то же время Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей работает с 09:00 до 21:00 без выходных.

Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки также продолжит деятельность в обычном режиме. Срочную помощь можно получить в приемном отделении на улице Иловайской, дом 22, и в отделении "Дмитровское" на улице Ижорской, дом 21, строение 3, а также в пунктах обогрева. Мобильные бригады "Социальный патруль" работают круглосуточно. Вызвать помощь бездомному можно по телефону +7 (499) 357-01-80 или через единую службу по номеру 112.

Для экстренной психологической помощи детям и взрослым круглосуточно доступны телефоны: 051 (с городского) и +7 (495) 051 (с мобильного). Контакты мобильных телефонов семейных центров каждого округа можно найти на портале "Мой семейный центр".

Транспорт

Фото: Москва 24/Максим Денисов

График движения поездов изменится с 7 по 9 марта, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Расписание в столичном транспортном узле будет скорректировано следующим образом:



6 марта – по пятничному графику;

7 и 8 марта – по субботнему;

9 марта – по воскресному;

10 марта – по понедельничному.

Кроме того, в праздничные выходные запустят фирменные экспрессы по ряду направлений:



7 марта – № 7184 Нара – Москва (Киевский вокзал);

С 7 по 9 марта – № 7031 и 7030 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 Курская;

7 и 9 марта – № 7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал);

9 марта – № 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 и № 7079/7080 Владимир – Москва (Площадь трех вокзалов);

10 марта – № 7021 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал).

Также планируются точечные изменения в графике обычных электричек. Следить за актуальным расписанием можно на сайте ЦППК, на станциях и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 8 и 9 марта, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, режим распространяется в том числе на зоны с повышенными тарифами – 380, 450 и 600 рублей в час, а также на участки с динамическим ценообразованием. При этом парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном платном режиме, уточнил мэр Москвы.

