В "леопарде" в зоопарк бесплатно: самые эпатажные выходы звезд в "кошачьих" нарядах

Женщины в одежде с леопардовым принтом смогут бесплатно посетить Московский зоопарк 8 марта. Акцию проведут в честь редких амурских леопардов и других кошачьих. Пока вы перебираете свой гардероб в поисках нужного принта, вспоминаем самые яркие и эпатажные выходы в свет звезд в леопардовых нарядах.

Звезды любят "леопард"

Американская певица Бейонсе появилась в Нью-Йорке на сцене знаменитого Таймс-сквер в коротком шелковом платье с рюшами. Развевающийся на ветру леопардовый наряд в сочетании с летящими кудряшками певицы выглядел в сентябрьскую погоду довольно горячо.

Американская звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян, известная своими откровенными и эпатажными нарядами, тоже решила примерить на себя образ дикой кошки. На фотосессии во Франции девушка предстала в леопардовом костюме, ботильонах на высоком каблуке, плаще и черных очках. Подписчики Кардашьян оценили такой образ в 2,8 миллиона лайков под фото.

"Кошачье" декольте

Хэлли Берри. Фото: depositphotos/everett225

Актриса Хэлли Берри наиболее известна в России по роли девушки Джеймса Бонда в 20-й серии "Умри, но не сейчас". Там она впервые появилась перед зрителями, выходя из воды в ярко-рыжем купальнике и демонстрируя шикарные формы. Спустя годы актриса не стесняется носить глубокие декольте и короткие платья, усиливая эффект за счет звериного принта.

Селена Гомес. Фото: depositphotos/everett225

"Вечно юная" Селена Гомеc c пухлыми щечками выбрала леопардовый образ на пресс-конференции в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. На актрисе не было никаких аксессуаров, только загорелая кожа и обтягивающее "кошачье" платье.

Формы рэп-певицы Ники Минаж чем-то похожи на прелести Ким Кардашьян, однако в эпатажности нарядов, причесок и смены цвета волос Ники ушла далеко вперед. На неделе моды в Нью-Йорке в 2016 году она поразила зрителей своим экстравагантным пятнистым нарядом с воланами на подоле. Кажется, "леопарда" тоже бывает много.

"Леопард" снова в моде

Наталья Водянова. Фото: ТАСС/DPA/Celine Gaille

Казалось, в России леопардовый принт канул в Лету после того, как в 90-е в него раскрашивали буквально все – от шуб до лосин. Но мода возвращается, и вот уже модель Наталья Водянова дефилирует в пятнистом платье по улицам Парижа.

8 марта в Московском зоопарке ждут не только женщин. Мужчины, пришедшие в одежде с леопардовым узором, получат скидку 50% на входной билет. Главное, чтобы леопардовый принт находился на крупном, видимом предмете одежды.

Напомним, что речь идет только об искусственных тканях. Акция в Московском зоопарке призывает привлечь внимание посетителей к тому, насколько редки многие крупные кошки.