От скейт-парка до кино: что подготовили площадки – участники "Дня без турникетов"

В столице с 7 по 9 декабря пройдет акция "День без турникетов". В эти дни все желающие могут бесплатно посетить экскурсии, например, побывать на производстве роботов или в производственных цехах завода ювелирных часов. На какие мероприятия еще можно успеть зарегистрироваться – в материале Москвы 24.

Более 200 площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В традиционной акции в этот раз поучаствуют более 200 площадок, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.



Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы Это технологический бизнес, промышленные предприятия, гостиницы, издательства и многое другое. Почти 30 из них присоединятся к акции впервые.

Например, можно посетить завод, который выпускает ювелирные часы: там покажут весь путь от переплавки слитков до изделия. Бренд ароматической продукции продемонстрирует изготовление диффузоров и свечей из натуральных материалов, а один из столичных отелей раскроет секреты построения гостиничного бизнеса с нуля, добавили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Из нововведений – тематические новогодние мероприятия, например активные зимние игры, мастер-классы, прогулки, гадания и многое другое, уточнили в телеграм-канале акции.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте проекта.

7 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 7 декабря, поклонников анимации познакомят с внутренней кухней производства на профильном факультете университета "Синергия". Мероприятие проведут совместно с киностудией "Союзмультфильм". Участники вместе с аниматором Никитой Петровым создадут новогоднего персонажа: он расскажет "рецепт" хорошего праздничного фильма, а также как вписать в него героя.

Те, кому интересно сельское хозяйство, могут отправиться на ферму в ТиНАО: здесь выращивают кур бройлеров, несушек и овец, а летом – овощи, фрукты и ягоды. На экскурсии не только покажут территорию, но и разрешат покормить овец, понаблюдать за дойкой коров, а также расскажут о технологии приготовления различных сыров.

В этот же день всем желающим предлагают полюбоваться уникальными игрушками в Музее автомобильных историй. Гостей познакомят с педальными детскими ретроавтомобилями советского производства, в том числе редкими, которые считали утерянными.

О том, как вернуть телу симметрию и стройность, как спасаться от боли в спине и суставах, не выходя из дома, расскажут в одной из клиник. Участники "Дня без турникетов" смогут задать врачам любые вопросы о здоровье и пройти диагностику опорно-двигательного аппарата.

8 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В пятницу, 8 декабря, в технопарке "Московский транспорт" проведут ознакомительную экскурсию для всех желающих от 12 лет. Специалисты покажут не только лаборатории для обучения и творчества, но и проведут интерактивные игры. В технопарке есть современное оборудование и программное обеспечение, которые позволяют знакомить учеников с последними новинками транспортной отрасли и технологиями будущего.

Еще один технопарк, "Наукоград" (МФЮА), ждет детей и взрослых – здесь проведут обзорную экскурсию, а после – мастер-классы. Например, гостей научат стилизовать канцелярию при помощи графического дизайна или моделировать при помощи 3D-ручки, а также предложат расписать значок.

Всей семьей в тот же день можно отправиться в скейт-парк: сначала посетителей познакомят с интересными трюками и скейт-парками мира, подробнее расскажут о самом направлении, а также дадут желающим необходимые рекомендации. После этого можно поучаствовать в мастер-классе по свободному катанию под руководством инструктора (прокатное оборудование – платное).

Тех, кто предпочитает активному отдыху более спокойный, ждут в школе шитья. Здесь можно освоить разные виды вышивок и макраме. В "День без турникетов" участникам проведут по школе экскурсию, покажут коворкинг и творческую лабораторию. После этого можно поучаствовать в мастер-классе по пошиву игрушек из фетра.

9 декабря

В субботу, 9 декабря, желающим предлагают попробовать себя в качестве актеров – это можно будет сделать в одной из киношкол, где обучают режиссеров, сценаристов, продюсеров, гримеров, актеров, операторов и других. В рамках экскурсии участникам расскажут, как создавать видео в своей студии, как перенять опыт профессионалов и поучаствовать в крупных проектах. А после проведут мастер-класс по актерскому мастерству.

В тот же день можно будет заняться своим психологическим здоровьем. Специалисты одного из ретрит-центров не только проведут экскурсию, но и мастер-класс "Секреты самопохвалы: как научиться видеть свои успехи и радоваться им". На нем эксперты не только расскажут, как повысить самооценку, узнать свои сильные и слабые стороны, увеличить продуктивность, но и покажут техники развития уверенности в себе.

Начинающих спортсменов и их родителей ждут в центре единоборств: здесь проходят тренировки по дзюдо, борьбе и самбо. Для гостей проведут обзорную экскурсию, на которой покажут всю инфраструктуру комплекса, а в заключение выступят воспитанницы "Победы".

В свою очередь, в одном из иммерсивных театров можно познакомиться с культурой народов России: участникам мероприятия покажут креативную марийскую вышивку и сыграют для них на хакасских инструментах. Кроме того, гостям предложат продегустировать национальные угощения.