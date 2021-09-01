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Как будут работать бесплатные пересадки на наземном транспорте в Москве

Экономия до 11 тысяч рублей. Как бесплатно пересесть на наземном транспорте Москвы
город транспорт

В Москве стала бесплатной пересадка между автобусами, электробусами и трамваями. Об этом в своем блоге заявил Сергей Собянин. Рассказываем, как будет действовать нововведение и что нужно сделать, чтобы бесплатно пересесть с одного наземного транспорта на другой.

Бесплатная пересадка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 сентября москвичи и жители столицы могут абсолютно бесплатно делать пересадки с одного наземного маршрута на другой. Такая система действует полтора часа с начала первой поездки.

С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Мэр отметил, что столичные пассажиры уже привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД, однако подобная схема при переходе с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной.

"Теперь пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров", – подчеркнул Собянин.

Благодаря бесплатной пересадке в день около 500 тысяч пассажиров смогут экономить деньги на проезде. Тем, кто пользуется городским наземным транспортом регулярно, удастся сберечь до 11 тысяч рублей в год, сообщил мэр.

Также отмечается, что нововведение позволит привлечь новых пассажиров на наземный транспорт и сократит их время в пути.

"Многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока", – подчеркнул Собянин.

Как воспользоваться бесплатной пересадкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для того чтобы в течение 90 минут можно было бесплатно пересаживаться между разными видами наземного транспорта, нужно привязать карту "Тройка" к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы". Также это можно сделать на сайте Московского метрополитена.

Услуга будет подключена в течение 12 часов после привязки карты.

Москвичка Ярославна Зорькина рада нововведению и считает, что бесплатная пересадка позволит сэкономить деньги даже тем, кто добирается на общественном транспорте в центр с окраин. Об этом она рассказала в диалоге с Москвой 24.

Это изменение очень удобное. И действительно можно сэкономить деньги. Город у нас большой, но за полтора часа даже с окраины, скорее всего, человек доберется до нужного места.
Ярославна Зорькина
москвичка

Москвичка считает, что особенно удобно будет пользоваться бесплатными пересадками днем или поздним вечером, когда дороги свободны и время в пути сокращается.

Нововведение поддержали и в Союзе пассажиров России, при этом отметив, что оно имеет ряд нюансов. Например, возможность бесплатно пересаживаться есть, только если карта "Тройка" привязана к личному кабинету. Однако в целом такое решение председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков оценил положительно

"Правильно распространить это на наземный транспорт, чтобы все билеты действовали 90 минут, но надо подробно объяснить все детали пассажирам", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о снижении стоимости проезда в общественном транспорте на территории Троицкого административного округа, которое также вступило в силу с 1 сентября. Новшество даст возможность экономить на регулярных поездках более 800 рублей в месяц, или до 10 тысяч рублей в год.

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