Samsung представил флагманский смартфон Galaxy S5

Фото: facebook.com/SamsungMobileRussia

Корейская корпорация Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S5 с водоотталкивающим покрытием. Устройство анонсировано в рамках конференции Mobile World Congress в Барселоне.

"Galaxy S5 может работать десять часов в режиме веб-серфинга в LTE-сетях и 12 часов в режиме просмотра видео", - заявил журналистам вице-президент по европейским операциям компании Жан Даниэль Эйм.

Мощность батареи устройства составляет 2,8 мАч. В режиме экономичного расхода заряда устройство способно продолжать работу еще 24 часа. При этом блокируются все функции, кроме основных, - звонков и SMS, а экран переходит в черно-белый режим.

Galaxy S5 получил 5,1-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением, четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 801 с тактовой частотой 2,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16/32 ГБ встроенной памяти, сообщает ИТАР-ТАСС.

У гаджета две камеры, разрешение основной составляет 16 Мпикс, фронтальной - 2 Мпикс. При этом время фокусировки сокращено до 0,3 сек. Устройство располагает сканером отпечатков пальцев, что позволяет защитить хранящиеся на смартфоне данные пользователя. Особенностью дизайна смартфона является перфорированная задняя панель одного из четырех цветов - черного, белого, синего или золотого.

Старт продаж Galaxy S5 намечен на 11 апреля более чем в 100 странах мира.

