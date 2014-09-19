В Москве будут создавать библиотеки без бумажных книг

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве может появиться библиотека, полностью состоящая из электронных книг. О разработке такого эксперимента рассказал M24.ru директор Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Максим Фетисов. По его словам, Москва может частично позаимствовать опыт США, где в 2013 году открылась первая в мире публичная библиотека без книг, но с ридерами, куда можно скачать электронную литературу. По словам Фетисова, в 2015 году, который будет в Москве Годом литературы, на улицах и в парках могут появиться QR-коды для скачивания книг.

По словам Фетисова, сегодня все больше москвичей переходят на электронные книги: "Некоторые читатели вообще не берут в руки бумажные книги, пользуются гаджетами. Мы хотим давать им возможность использовать привычный формат чтения и в библиотеке. Даже рассматриваем возможность создания полностью электронной библиотеки. Ее можно было бы сделать на базе одной из существующих московских читален".

Напомним, первая публичная электронная библиотека запустилась в США в техасском городе Сан-Антонио. В рамках проекта BiblioTech было закуплено 100 электронных ридеров, 50 компьютеров, 25 ноутбуков и столько же планшетов. Посетители могут читать книги на библиотечных гаджетах, а также брать их на некоторое время домой. Кроме того, там можно скачать книгу на свое устройство с помощью специального мобильного приложения. Оно проследит, чтобы книжка пробыла у читателя некоторое время, а потом автоматически сотрет ее, чтобы не нарушать закон об авторских правах.

По словам Фетисова, московский библиотечный центр знает об этом опыте и не исключает возможности появления подобного проекта в Москве. При этом полностью электронная читальня в Москве может появиться не раньше 2016 года, но уже в следующем году в каждой московской библиотеке будет возможность взять как бумажную, так и электронную книгу. "Мы сейчас работаем над этим вопросом", - сказал Фетисов.

Также собеседник M24.ru рассказал, что в рамках Года литературы МГБЦ планирует запустить в Москве много проектов для читателей. Так, в парках и на улицах города могут появиться QR-коды для скачивания книг. "Раз такая возможность появилась в общественном транспорте, почему бы не сделать это и на улицах", - заключил Фетисов.

Напомним, 18 сентября ГУП "Мосгортранс", МГБЦ и книжный онлайн-сервис "ЛитРес" запустили проект "Книги в пути", в рамках которого в салонах наземного транспорта будут размещать QR-коды со ссылками на бесплатные электронные книги. Сейчас можно прочитать 50 книг в 676 автобусах, троллейбусах и трамваях. Читателям предлагается русская и зарубежная классика - Пушкин, Лермонтов, Шекспир, Дюма и т.д., а также книги современных авторов - Пелевина, Улицкой. Ассортимент произведений, доступных для чтения в наземном транспорте, будет время от времени меняться.

Между тем глава департамента культуры Москвы Сергей Капков накануне заявил, что муниципальные библиотеки в нынешнем формате не пользуются популярностью, так как не предлагают посетителям уникальных услуг.

Заместитель директора по информатизации Московской городской деловой библиотеки Ярослав Майоров считает, что создание электронных читален может вернуть организациям угасший читательский интерес . "Эксперимент на базе нашей библиотеке показал, что спрос на электронные книги есть, не гигантский, но устойчивый, и есть тенденции к росту. Однако для увеличения читательского интереса нужен продуманный маркетинг. Например, классика и так общедоступна в интернете. А если читатель получит возможность бесплатно прочитать в электронной библиотеке книги современных авторов, на которые еще действуют авторские права и их можно только купить, это будет привлекательно. Также важно создавать на базе библиотек зоны коворкинга и открытых пространств для проведения досуга", - отметил эксперт

Заведующий сектором оцифровки библиотечных фондов ЦМБ им. Некрасова Владимир Четверов говорит, что библиотеки обязаны подстраиваться под требования современности: "Библиотеки в том виде, в котором они есть сейчас, абсолютно никому не нужны. И поэтому они меняются. На их базе формируются мультикультурные центры, происходит оцифровка фондов. Например, проект Министерства культуры "Национальная электронная библиотека" объединяет фонды читален по всей стране, постепенно в его рамках накапливается электронный контент".

Генеральный директор книжного онлайн-сервиса "ЛитРес" Сергей Анурьев рассказал M24.ru, что "ЛитРес" бесплатно предоставляет свои электронные ресурсы многим московским библиотекам. "На сегодняшний день у нас порядка 20 тысяч бесплатных книг, часть из них узкоспециализированные. Для массового читателя подходят около 7 тысяч книг". Он уверен, что бумажные книги постепенно полностью вытеснятся электронными. "В США, например, в конце 2013 года доля потребления электронных книг составляла 25% всего книжного рынка, и эта цифра растет. Легкая доступность контента обуславливает выбор людей, даже если они привыкли к шуршанию бумажных листов. Процесс перехода завершится, когда сменится поколение".

Напомним, последние несколько лет идет модернизация московских библиотек. Их начали переводить в формат "городских гостиных" с лекциями и встречами с различными авторами и экспертами. В ближайшие пять лет в Москве более 400 библиотек обновят стиль. Многое делается для перехода на предоставления электронных услуг. Так, по словам Максима Фетисова, электронные ридеры уже используются в некоторых московских читальнях, например, в Центральной детской библиотеке имени А.П. Гайдара. Работает проект "Мобильная библиотека": электронные ридеры выдаются детям, лежащим в больницах. Также этим летом посетители летней читальни в Лианозовском парке могли бесплатно пользоваться электронной библиотекой со своих гаджетов.

Светлана Кондратьева