Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля 2016, 20:50

Спорт

Футболистов сборной России Мамаева и Кокорина отстранили от составов их клубов

Фото: instagram.com/mamaev17

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин переведен во второй состав "сине-бело-голубых" за поведение во время отпуска. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил президент петербургского клуба Александр Дюков.

Такая же участь постигла друга Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Как заявил "Чемпионат.ком" гендиректор "быков" Владимир Хашиг, игрок также переведен в молодежный состав клуба. Кроме того, обоих футболистов ожидает финансовое взыскание.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Мамаев вместе с Кокориным на вечеринке, которая была устроена в Монте-Карло, потратили на шампанское 250 тысяч евро.

Также в сети уже появилось несколько видеороликов с вечеринки, на которой были футболисты. На одной из записей супруга Мамаева Алана и подруга Кокорина Дарья Валитова танцуют прямо на диванах.

футболисты Александр Кокорин Павел Мамаев новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика