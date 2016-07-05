Футболистов сборной России Мамаева и Кокорина отстранили от составов их клубов

Фото: instagram.com/mamaev17

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин переведен во второй состав "сине-бело-голубых" за поведение во время отпуска. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил президент петербургского клуба Александр Дюков.

Такая же участь постигла друга Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Как заявил "Чемпионат.ком" гендиректор "быков" Владимир Хашиг, игрок также переведен в молодежный состав клуба. Кроме того, обоих футболистов ожидает финансовое взыскание.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Мамаев вместе с Кокориным на вечеринке, которая была устроена в Монте-Карло, потратили на шампанское 250 тысяч евро.

Также в сети уже появилось несколько видеороликов с вечеринки, на которой были футболисты. На одной из записей супруга Мамаева Алана и подруга Кокорина Дарья Валитова танцуют прямо на диванах.