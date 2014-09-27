Московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Зенитом"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в очередном матче Российской футбольной премьер-лиги на выезде сыграл вничью с петербургским "Зенитом". Матч закончился со счетом 0:0.

На 16-ой минуте мог отличиться полузащитник "красно-белых" Хурадо. Он катнул мяч в ближний угол ворот, однако угодил в штангу. А под конец первого тайма уже мог забить "Зенит - Файзулин мощным ударом с тридцати метров попал в сетку ворот Артема Реброва. Однако последним мяча коснулся нападающий петербуржцев Рондон, находившийся в офсайде.

Сразу после перерыва Дзюба точно ударил после передачи Промеса, однако судья вновь зафиксировал положение "вне игры". В самом конце хозяева имели шанс выйти вперед - после подачи углового Ломбертс выиграл верховую борьбу и пробил головой, однако мяч прошел мимо ворот.

Таким образом, футболисты московского "Спартака" прервали победную серию "Зенита" в чемпионате России. Тем не менее, петербургская команда осталась на первом месте в турнирной таблице. "Спартак" же расположился на пятой строчке.