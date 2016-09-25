Московский "Спартак" потерпел первое поражение в чемпионате России

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Футболисты московского "Спартака" проиграли "Уфе" в домашнем матче восьмого тура российской премьер-лиги.

Столичный клуб потерпел поражение со счетом 0:1. Единственный гол на 39 минуте встречи забил нигерийский нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи.

Для "Спартака" это поражение стало первым в чемпионате России в текущем сезоне. Московский клуб по-прежнему возглавляет турнирную таблицу с 19 очками, опережая ЦСКА на один балл.

Благодаря победе 25 сентября, "Уфа" набрала 11 очков и заняла девятое место.