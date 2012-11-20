Форма поиска по сайту

20 ноября 2012, 22:53

Спорт

У стадиона Лужники задержано более 60 фанатов "Локомотива"

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 60 болельщиков "Локомотива" задержаны у стадиона Лужники. Они провоцировали на драку фанатов "Спартака".

Группа болельщиков клуба "Локомотив" вышла из метро "Спортивная", проследовала в сторону Лужников, где попыталась спровоцировать массовую драку с болельщиками "Спартака", не попавшими на матч Лиги Чемпионов, передает ИТАР-ТАСС.

Правоохранители блокировали и задержали провокаторов, их доставляют в отделы полиции. По словам самих сотрудников органов внутренних дел, серьезных инцидентов не зафиксировано, в целом матч прошел спокойно.

Напомним, на матче "Спартак" – "Барселона" за порядком следили 3,5 тысячи сотрудников полиции, из которых около 400 спецназовцев и две тысячи солдат внутренних войск МВД.

футбол фанаты Локомотив задержания Спартак чп

