Московское "Динамо" на выезде обыграло "Панатинаикос" в Лиге Европы

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги Европы обыграло на выезде греческий "Панатинаикос" - 2:1.

Первый тайм прошел с преимуществом "бело-голубых", столичный клуб провел много времени в позиционном нападении и создал больше опасных моментов. На 40-й минуте подопечным Станислава Черчесова удалось распечатать ворота соперников - выход один на один с вратарем реализовал Александр Кокорин.

В начале второй половины игры москвичи свое преимущество удвоили, забитым мячом отметился Алексей Ионов. Хозяева поля на 63-й минуте один мяч отыграли благодаря усилиям Танасиса Динаса.

В конце поединка у "Динамо" было больше возможностей счет увеличить, чем у греков - сравнять результат. В итоге "бело-голубые" одержали победу в стартовой игре группового турнира. Следующий поединок столичный клуб проведет дома, 2 октября, против "ПСВ Эйндховен".