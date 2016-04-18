Лионель Месси из "Барселоны" стал самым дорогим футболистом мира

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал самым дорогим футболистом мира. Согласно исследованию, проведенному Политехническим университетом Валенсии, цена аргентинца составляет 141 миллион евро, сообщает Terra.

Своего извечного конкурента – Криштиану Роналду из мадридского "Реала" 28-летний игрок каталонцев обошел на 40 миллионов евро. Стоимость португальца оценивается в 1-1 миллион евро.

При оценке стоимости футболистов учитывались количество голов и результативных передач, стоимость образа на рынке и лидерские качества игрока.

Отметим, что в нынешнем сезоне испанской Примеры Роналду забил 31 гол и отдал 11 результативных передач в 33 матчах, на счету Месси 23 мяча и 10 передач в 28 встречах.

На прошлой неделе "Барселона" уступила мадридскому "Атлетико" и покинула Лигу чемпионов. Несокрушимые каталонцы проиграли со счетом 0:2. Героем матча стал француз Антуан Гризманн, оформивший дубль.

Помимо "Атлетико" в полуфинал Лиги чемпионов также пробились "Реал", "Манчестер Сити" и "Бавария".