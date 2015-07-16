Швейцария экстрадировала первого чиновника по делу ФИФА

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Первый из семи чиновников Международной федерации футбола (ФИФА), проходящих по делу о коррупции, экстрадирован из Швейцарии в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии.

Отмечается, что чиновник, имя которого не разглашается, был передан конвою из трех американских полицейских, которые сопровождали его на рейс в Нью-Йорк.

По неподтвержденным данным, этим чиновником мог быть экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб.

Скандал вокруг ФИФА разгорелся в конце мая. 27 мая в Цюрихе по подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные чиновников ФИФА.

Чуть позже стали известны имена задержанных. Это вице-президенты ФИФА Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, бывший член исполкома ФИФА Джек Уорнер, а также Эдуардо Ли, Хулио Роча, Костас Таккас, Рафаэль Эскевель, Хосе Мария Марин и Николас Леос.

Кроме того, швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанных с отмыванием денег во время выборов стран-организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022.