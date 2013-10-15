Сборная России впервые за 12 лет может выйти на чемпионат мира

Сборная России по футболу проведет решающий матч отборочного тура ЧМ

15 октября сборная России по футболу проведет последний матч отборочного турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2014 года.

Для того, чтобы поехать в следующем году на первенство мира в Бразилию, российским футболистам достаточно не проиграть сборной Азербайджана.

Даже в случае минимального поражения сборная России не лишится шансов на выход из группы. Однако в этом случае в параллельном матче сборная Люксембурга должна проиграть команде Португалии с разницей не более, чем в шесть мячей.

В случае благополучного исхода, сборная России поедет на финальную стадию чемпионата мира по футболу впервые за 12 лет.

Матч с командой Азербайджана начнется в 21.00 и пройдет на стадионе в Баку.