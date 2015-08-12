Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Каталонская "Барселона" стала обладателем Суперкубка УЕФА, одержав победу в дополнительное время над "Севильей" – 5:4. Матч состоялся накануне вечером в Тбилиси на стадионе "Динамо-Арена – Борис Пайчадзе".

В дебюте игры Энер Банега открыл счет. К 15-й минуте Лионель Месси двумя прямыми ударами со штрафных вывел "Барселону" вперёд, а в концовке первого тайма Рафинья забил третий мяч в ворота "Севильи".

На 52-й минуте Луис Суарес довёл преимущество каталонцев до трёх мячей. На исходе часа игры Хосе Антонио Рейес отыграл один гол. На 72-й минуте Кевин Гамейро, реализовав пенальти, сократил отставание до минимума. Спустя девять минут Евгений Коноплянка сравнял счёт, забив первый мяч за "Севилью".

Победный гол "Барселона" забила на 115-й минуте. Каталонцы получили право на опасный штрафной. После второго удара Месси мяч отскочил от вратаря, и первым на добивании оказался Педро.

Лучшим футболистом поединка за Суперкубок УЕФА признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Для него, как и для его одноклубника Андреаса Иньесты, этот титул стал 25-м в составе "Барсы". По этому показателю они сравнялись с бывшим полузащитником каталонцев Хави.

Напомним, Суперкубок УЕФА разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы предшествующего сезона.

Таким образом, сине-гранатовые в пятый раз выиграли данный трофей, сравнявшись по количеству побед в турнире с итальянским "Миланом". Ранее "Барселона" побеждала в 1992, 1997, 2009 и 2011 годах.