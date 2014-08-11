По московским меркам: Всем стадионам стадион

Совместный проект сетевого издания m24.ru и сервиса 2ГИС рассказывает о Москве в цифрах и фактах. Где находится самая короткая улица в Москве? Что за часы, где стрелка весит 50 килограммов? Сколько болельщиков вмещает самый большой стадион столицы? Об этом и многом другом читайте в нашей рубрике "По московским меркам".



Приближается время, когда центром футбольных событий станет Россия: в 2018 году наша страна примет на своей территории Чемпионат мира по футболу. Внимание миллионов зрителей будет приковано к столице, особенно к московским "Лужникам" – самой вместительной российской арене и одному из крупнейших стадионов мира. На сегодняшний день на трибунах стадиона могут одновременно разместиться более 80 000 болельщиков. Удобно, что над зрительскими местами большой спортивной арены установлен уникальный по своим конструктивным особенностям козырек: ширина его составляет 63,5 метра, а весит он 15 тысяч тонн.

Фото: m24.ru

Стадион "Лужники" был открыт в 1956 году и долгое время был местом проведения матчей московского клуба "Спартак". В наши дни на площадке проводятся не только крупные спортивные соревнования, но и выступления российских и зарубежных звезд. К Чемпионату мира по футболу 2018 года стадион будет полностью реконструирован, что обеспечит еще более высокий уровень сервиса как для спортсменов, так и для зрителей.

В мировом рейтинге наиболее вместительных футбольных стадионов первое место уверенно занимает стадион "Первого мая" в столице Северной Кореи. В 1989 году в городе Пхеньян проводился XIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и в преддверии данного события здесь было возведено это грандиозное сооружение. Площадка вмещает 150 000 зрителей. Здесь проводит свои домашние матчи сборная КНДР, однако главное назначение стадиона "Первого мая" – проведение масштабного северокорейского фестиваля "Ариран".