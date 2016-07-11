УЕФА назвала символическую сборную Евро-2016

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Союз европейских футбольных ассоциаций (ETAF) назвал символическую сборную чемпионата Европы по футболу, который накануне завершился во Франции. В нее вошли четыре игрока победителей – сборной Португалии. Также в число лучших 11 игроков Евро-2016 попали три представителя Германии, по два – Франции и Уэльса.

Так, в символическую сборную Евро-2016 попали голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу, пара немецких защитников – Джошуа Киммих и Жером Боатенг, пара игроков обороны Португалии – Пепе и Рафаэл Геррейру.

Лучшими полузащитниками оборонительного плана стали Тони Кроос из Германии и Джо Аллен из Уэльса. Атакующими полузащитниками, удостоившимися попадания в число 11 лучших стали Антуан Гризманн и Дмитрий Пайе, выступившие за хозяев турнира, а также Аарон Рэмзи, защищавший цвета сборной Уэльса.

Единственным форвардом, попавшим в символическую сборную турнира, стал португальский нападающий Криштиану Роналду.

Игроков символической сборной отбирали голосованием ведущие аналитики УЕФА, среди которых были Алекс Фергюсон, Ален Жиресс, Дэвид Мойес и другие.

Лучшим игроком Евро-2016 был признан Антуан Гризманн. На его счету 6 голов и две результативные передачи в 7 матчах.

В воскресенье, 10 июля, в Париже состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными Франции и Португалии. Победу в дополнительное время одержали португальцы за счет единственного гола, забитого во втором дополнительном тайме.