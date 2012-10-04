Форма поиска по сайту

04 октября 2012, 11:37

Полиция призывает футбольных болельщиков к порядку

Фото: ИТАР-ТАСС

В виду того, что в ближайшее время в Москве пройдет много футбольных матчей Премьер-лиги и европейских турниров, полиция призывает футбольных фанатов к порядку и недопущению противоправных действий, сообщает пресс-служба МВД России.

Полиция предупреждает о запрете на использование пиротехники, недопустимости порчи имущества стадиона и выходов на футбольное поле. МВД напоминает, что за подобные действия клуб несет наказание в виде штрафа или дисквалификации.

Напомним, что 26 сентября из-за действий фанатов был прекращен матч между "Торпедо" и "Динамо", команде-виновнику засчитали техническое поражение.

футбол фанаты МВД РФ

