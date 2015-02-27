Форма поиска по сайту

27 февраля 2015, 18:29

Урок коммерческой фотографии онлайн: как сделать бизнес-портрет

Фото: m24/Александр Авилов

28 февраля в Академии фотографии пройдет День профессионала.

Фотограф Вячеслав Шадрухин объяснит специфику работы с бизнес-портретами: подскажет, как снимать бизнесмена в офисе и в студии, продемонстрирует применяемые в таких случаях световые схемы.

Не пропустите прямую трансляцию, которая начнется на портале Москва онлайн в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 28 февраля, 13.00
  • Что: урок создания бизнес-портрета
  • Кто: Вячеслав Шадрухин
  • Кому смотреть: тем, кто увлекается фотографией

