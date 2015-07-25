В сентябре в Москве откроют две профессиональные площадки для воркаута

Фото m24.ru/Лидия Широнина

Две из пяти профессиональных площадок для занятий воркаутом, которые появятся в России в сентябре, будут открыты в Москве. Об этом в ходе открытия V чемпионата мира по Street workout, проходящего в рамках фестиваля "Московский спорт в Лужниках", сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев, передает Агентство "Москва".

По его словам, остальные площадки откроются в Подмосковье, Карелии и Сочи.

Как отметил и.о. руководителя Москомспорта Алексей Пыжов, в последние несколько лет в столице ежегодно открывается до 10 площадок разного уровня оснащенности для занятий воркаутом. Сейчас в столице насчитывается 90 подобных площадок, на которых занимаются более 13 тысяч горожан.

Напомним, 21 июня В олимпийском комплексе "Лужники" была открыта самая большая в России площадка для воркаута площадью 1,2 тысячи квадратных метров.

Здесь размещена система турников, на которых могут заниматься одновременно более 200 человек, а выполнять одно упражнение - 25 человек.

Добавим, что в эти выходные в Лужниках проходит пятый по счету чемпионат мира по Street workout, свое мастерство в российской столице показывают 100 лучших атлетов из 50 стран мира. Впервые в истории чемпионата в 2015 году в нем принимают участие женщины, в общей сложности 15 спортсменок из разных стран, из них две участницы представляют Россию.

Соревнование проходит в рамках спортивного фестиваля "Московский спорт в Лужниках. На всей территории Лужников работают почти 60 спортивных площадок. Фестиваль проводится Москомспортом ежегодно с 2006 года. В прошлом году его зрителями и участниками стали более 180 тысяч человек.