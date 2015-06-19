Парки, стадион или улица: как правильно бегать в городе

Фото: m24/Игорь Иванко

Бег - всегда был одним из самых доступных и востребованных способов поддерживать физическую форму для жителей мегаполиса. Однако в последнее время на Москву нашла эпидемия бегунов. Обозреватель m24.ru, фитнес-тренер Эдуард Каневский, рассказывает как получить от бега максимальную пользу и удовольствие.

Я уже много лет занимаюсь активной пропагандой здорового образа жизни в различных СМИ, а так же на разных открытых площадках,. Рассказываю о фитнесе, правильном питание, культуре тела... И мне отрадно видеть, что курс на оздоровление нации берет все больше и больше людей, в том числе и в Москве. Ведь еще пару лет назад любимым "развлечением" отдыхающих в столичных парках был алкоголь и праздная беседа "за жизнь", а теперь – активные виды деятельности.

Велосипед, ролики, самокаты и скейтборды, бег и занятия на турниках, йога, бадминтон – все начали заниматься спором. И многие действительно радикально меняют свою жизнь, вспомнив ощущение восторга от движения: ощущение соревнования, если с кем-то занимаешься в паре, или просто ощущение того, что ты можешь больше, что тебя не мучает одышка, а работоспособность организма повысилась в разы.

Но тренировки в состоянии эйфории, особенно, если ты раньше никогда серьезно не занимался спортом, или тренировки после многолетних перерывов могут привести к определенным проблемам. Потому, прежде чем окунуться с головой в тренировочный процесс, необходимо пройти минимальное медицинское обследование, особенно, если что-то беспокоит и только потом, постепенно начинать втягиваться.

И так как я уже много рассказывал об особенностях тренировок в тренажерном зале, спортивном питание, и даже выборе фитнес клуба, то сегодня мы поговорим о старых - добрых пробежках. Ведь бег сейчас не просто снова стал модным, но и набирает популярность его соревновательная составляющая: в Москве, на регулярной основе проводят марафоны и полумарафоны.

Где лучше бегать

Для начала надо выбрать место, подходящее для бега. В фитнес-клубе, или на стадионе, по лесной полосе, или вдоль магистрали? И как бы абсурдно для большинства читателей не звучали мои слова о тренировках вдоль трасс, это явление достаточно частое. Я не раз наблюдал бегунов, наматывающих километры по набережной Москвы-реки или вокруг садового кольца. Причем эти пробежки человек делал в дневное время, когда загруженность дорог достигала максимума. А ведь дышать выхлопными газами потенциально опасно для здоровья и уж точно никакого хорошего результата бег вдоль трассы не принесет.

Если у вас нет возможности совершать пробежки действительно на свежем воздухе, то ваше спасение только ближайший фитнес-клуб и никак иначе. Но и здесь есть минусы: при беге на беговой дорожке, мотор протягивает вашу ногу назад вместо вас, а это практически половина вашей нагрузки. К марафонскому забегу подготовиться так будет сложно .

Бегать по стадиону гораздо удобнее с точки зрения контроля за пройденной дистанцией. Кроме того, там, скорее всего, будет идеально подходящее для бега покрытие. На крытом стадионе вас не застанет врасплох непогода, но есть ограничения по времени посещения объекта, ибо на нем проходят регулярные тренировки спортивных секций.

Но один из самых полезных видов бега – по пересеченной местности. Здесь вы получаете одновременно несколько плюсов:

Во-первых, это свежий воздух, что особенно актуально людям, которые хотят похудеть. Чем больше кислорода, тем быстрее идет процесс сжигания жиров.



Во-вторых, смена рельефа местности увеличивает суммарную нагрузку на организм, что особенно полезно при подготовке к соревнованиям.



В-третьих, если вы только начали бегать и вам в какой-то момент захотелось бросить это занятие, то вернуться обратно все равно надо, а значит, завершить тренировку, это вам не кардио-тренажер в фитнес-клубе, где в любой момент можно просто встать и уйти.

Где бы вы ни бегали, я рекомендую использовать специальные кроссовки с мягкой амортизирующей подошвой. Единственное исключение составляют тренировки на стадионе, где есть специальное покрытие и можно использовать "шиповки для бега".

И еще: кеды, не смотря на свой вид, не подходят для занятий спортом.

Что лучше пить во время бега

Если вы хотите принять участи в соревнованиях или просто стали бегать на большие дистанции, но при этом тренеруетесь не больше получаса, рекомендую изотонические напитки. Дело в том, что во время тренировки организм активно теряет воду, а так же большое количество минеральных солей, таких как: натрий, калий, магний.

Потеря солей может привести к судорогам и спазмам, а нехватка жидкости - к тепловому удару. Доказано, что уже при потере 2% жидкости снижается эффективность тренировки, а при 5 процентах наступает истощение. Поэтому и был придуман такой вид спортивного питания, как изотоники.

Основная задача изотоников – обеспечить равномерное снабжение организма жидкостью и минеральными солями, которых в этом напитке во много раз больше, чем а обычной минеральной воде. Более того, часто в изотоники добавляют углеводы, которые необходимы в тех случаях, когда тренировка дольше дольше 45 минут.

Как правило, изотонические напитки – это готовый, расфасованный продукт. Чаще, это порошковый концентрат, с мерной ложкой в банке. Ваша задача - просто развести его обычной водой и пить по инструкции. Так же продают готовые напитки в пластиковой таре. Наверняка, вы обращали внимание на яркие жидкости в фитнес-баре вашего клуба? Это и есть изотоники.

И хотя многих часто раздражает, что от них язык окрашивается в яркий цвет, вреда от этих красителей нет, а польза для тренировок очевидна. Купить порошковый концентрат можно в любом магазине спортивного питания или в баре вашего клуба.

Так же изотонический напиток можно сделать своими руками, по сути, это обычный домашний компот, но без добавления сахара! Ведь во фруктах и так достаточно углеводов.

Чем можно заменить изотоники

Но есть люди, которые не доверяют любому виду искусственного спортивного питания и ищут аналоги среди натуральных продуктов. Заменить изотоник может один единственный напиток – это кокосовая вода, ее так и называю "природный изотоник".

По сути, это натуральный сок молодого кокосового ореха. Ценности кокосовой воды обусловлена тем, что она быстро восстанавливает водно-солевой баланс в организме и позволяет продолжить длительную тренировку. Кроме того, она помогает быстрее восстанавливаться после нагрузки. В кокосовой воде совсем нет углеводов и жиров, что особенно актуально людям, работающим на снижение жировой массы тела.

Кокосовая вода набирает все большую популярность, как у профессиональных спортсменов, так и у посетителей фитнес-клубов. Купить такую воду пока можно не везде, где занимаются спортом, но, в отличие от большинства видов спортивного питания, она часто встречается в супермаркетах.

Про кокосовую воду можно рассказать гораздо больше, чем про любой другой вид спортивного питания, что я сделаю в одной из своих статей.

Хороших пробежек.