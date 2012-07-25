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Москва 24

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Культура

25 июля 2012, 13:53

Дни финского дизайна пройдут в Москве в конце августа

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Фото: Москва 24

С 29 по 31 августа в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" пройдут дни финского дизайна. Руководители ведущих финских компаний проведут мастер-классы и прочитают лекции о том, как дизайн может менять нашу ежедневную жизнь, говорится на сайте посольства Финляндии в Москве.

Первый день мероприятия будет посвящен образованию в сфере дизайна. Лекцию прочитает президент Aalto University Туула Тээри.

Во второй день специалисты обсудят вопросы школьного образования. Основным спикером дня выступит директор образовательной компании Finpeda и инициатор программы «Будущая школа Финляндии» Паси Маттила. Архитекторы из финского бюро Verstas Architects поделятся своим опытом проектирования школьных пространств и расскажут о влиянии архитектуры и дизайна на развитие школы.

Третий день откроет лекция исполнительного директора World Design Capital Helsinki 2012 Пекка Тимонен. Кроме того, с лекциями выступят генеральный директор компании Artek Миркку Кюллберг, вице-президент по дизайну компании KONE Анне Стенрос и дизайн-директор компании Martela Петтери Колинен.

В рамках мероприятия состоится воркшоп, посвященный планированию современного офисного пространства. Его проведет партнер архитектурной компании Gullstén-Inkinen Design & Architecture Яри Инкиненом.

Вход на мероприятие свободный.

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