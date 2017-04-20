Средневековые рыцари сразятся в Коломенском

Фото предоставлено организаторами

III Международный рыцарский турнир Святого Георгия пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" с 29 апреля по 1 мая, сообщают организаторы. На турнире сразятся девять самых именитых рыцарей из России, Норвегии и Франции.

Турнир Святого Георгия отличает максимальная историческая достоверность – гостей и участников ждет полное погружение в атмосферу Средневековья. Реконструкция максимально соответствует реалиям XV века – и ристалище, и трибуны, и ярмарка выглядят так, как выглядели в Средние века.

Участникам турнира предстоит сражаться в джостинге на цельнодеревянных копьях, групповых сшибках и поединках на двуручном оружии. Гостей ждет красочное шоу – церемония открытия турнира и награждения победителей, автограф-сессия рыцарей, постановки исторического театра, волшебная охота и многое другое.

Подробности о турнире можно найти на посвященном ему сайте.