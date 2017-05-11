Ридли Скотт назвал дату начала съемок очередного "Чужого"

Ридли Скотт планирует приступить к съемкам очередной части "Чужого". Об этом режиссер рассказал в интервью IGN.

Режиссер отметил, что съемки начнутся через 14 месяцев. Других подробностей он раскрывать не стал.

Он также попросил не путать его картины с фильмом "Чужой" Нила Бломкампа. По словам режиссера, название "Чужой: Пробуждение" относится именно к фильму Бломкампа. Скотт подчеркнул, что с этим фильмам он связан исключительно как продюсер.

Фильм Ридли Скотта "Чужой: Завет" выйдет на российские экраны 18 мая. Это непрямое продолжение фильма "Прометей" и вторая часть приквела серии фильмов о Чужих. В фильме команда колониального космического корабля "Завет" обнаруживает страшную угрозу на заброшенной планете, поначалу кажущейся райским местом. Главные роли в фильме исполнили Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер, Джеймс Франко и Нуми Рапас.

Ранее студия 20th Century Fox выпустила короткометражку The Crossing. Это официальный пролог к событиям фильма "Чужой: Завет". В ролике Шоу и андроид Дэвид, которые выжили после бойни на планете LV-223, отправляются на родину Создателей. Шоу восстанавливает андроида, который затем помещает ее в состояние анабиоза.

