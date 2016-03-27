Футбольная сборная и фанаты поедут на Евро-2016 с полицией

Российские силовики будут сопровождать футбольную сборную на Евро-2016

Российские силовики будут сопровождать футбольную сборную и фанатов на чемпионате Европы по футболу, который пройдет во Франции. сообщает телеканал "Москва 24".

Матчи начнутся в июне. Решение принято в связи с последними событиями в Европе, где активизировались террористические группировки. Сотрудники МВД будут обеспечивать безопасность россиян во время турниров.

Напомним, утром 22 марта в зоне вылета аэропорта Брюсселя произошло два взрыва. Еще один прогремел в метро. По официальным данным, в результате терактов погибли более 30 человек, свыше 300 пострадали. Аэропорт Брюсселя был полностью закрыт. Железнодорожное сообщение с воздушной гаванью также было приостановлено. Кроме того, в городе было остановлено движение общественного транспорта.