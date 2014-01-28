Московские энергетики подготовились к аномальным холодам

Московские энергетики подготовились к экстремальным погодным условиям

Столичные энергетики заявили о готовности Москвы к наступающим морозам. Вводить ограничение энергопотребления в городе не планируется.

В Троицке прошли учения, в ходе которых энергетики отработали комплекс действий, которые будут предприниматься в случае внештатного отключения тепла, сообщает телеканал "Москва 24".

От непредвиденных ситуаций жителей столицы страхуют мобильные котельные, которые работают на дизельном топливе. С их помощью энергетики могут устранить последствия самых серьезных аварий в системе теплоснабжения всего за полтора часа.

"Москве досталась территория с сильно изношенными инженерными сетями, - заявил префект ТиНАО Дмитрий Набокин. - Мы проводим реконструкцию существующих энергосистем".

Пока идет реконструкция, энергетики будут использовать мобильные котельные, которые позволяют минимизировать последствия любой серьезной аварии.

Напомним, что в ближайшие дни морозы в Москве только усилятся. Так, на этой неделе температура воздуха в ночное время может опуститься до 30 градусов ниже нуля.