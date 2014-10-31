На VI Мультимедиа фестивале Plums Fest покажут новинки цифрового искусства

Фото: plumsfest.ru

С 18 по 22 ноября в Музее Москвы состоится VI Международный фестиваль аудиовизуальных экспериментов и цифрового искусства Plums Fest. Тема фестиваля 2014 года – "Поверхность контакта/face contact". На Plums Fest организуют концерты, мастер-классы, лекции и выставки самых различных форматов

В рамках фестиваля покажут панорамные инсталляции, пройдет выставка "Кэмп: иная чувственность" и Playtronica, концерт Mujuice, а также вечер Live Cinema, сыграет оркестр из восьмимиллиметровых проекторов и осуществят телепортацию из Парижа.

20 и 21 ноября состоятся перформансы, в которых задействуют механизмы и роботов, а также перформансы в формате Live Cinema (когда кино становится перформансом). 22 ноября пройдет SuperDigital Night – будут играть электронные музыканты, представят объекты световидеодизайна и видеоперформансы.