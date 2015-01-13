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Музыка

13 января 2015, 12:13

The Prodigy презентовали треклист будущего альбома и сингл

электронная музыка музыка The Prodigy Кит Флинт бигбит

Обложка альбома The Day Is My Enemy

Электронщики The Prodigy обнародовали трек-лист нового альбома The Day Is My Enemy, релиз которого намечен на 30 марта 2015 года. Стоит отметить, что это первый за шесть лет альбом The Prodigy.

Всего на пластинке будет 14 треков. Музыканты уже выложили в сеть клип на сингл "Nasty". Предзаказ альбома можно сделать на официальном сайте группы.

Группа The Prodigy образовалась в 1990 году. Наряду с Fatboy Slim, The Chemical Brothers и The Crystal Method, The Prodigy являются пионерами бигбита - жанра электронной музыки, который был популярным в 1990-е и 2000-е годы.

За свою карьеру музыканты продали более 20 миллионов копий альбомов. Среди наград коллектива две премии BRIT Awards, одна награда от журнала Q, четыре премии MTV Video Music Awards, две премии от журнала Kerrang! и шесть наград MTV Europe Music Awards. Также группа дважды номинировалась на "Грэмми".

В настоящее время в группу входят мультиинструменталист Лиам Хоулетт, вокалист Максим Реалити и эпатажный танцор Кит Флинт.


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