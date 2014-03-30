В "Час Земли" Москва сэкономила 1,5 миллиона рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В "Час Земли" 29 марта энергопотребление в Москве снизилось на 384 мегаватта, что дало экономию в 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента топливно-энергетического хозяйства, в 2013 году потребление снизилось меньше - на 309 мегаватт. При этом глава ведомства Павел Ливинский отметил, что на художественную подсветку зданий пришлось всего 5 мегаватт.

Напомним, международная экологическая акция "Час Земли" началась в Москве в 20.30. В рамках этого события на 60 минут отключили архитектурную подсветку порядка 400 зданий в центре столицы. В их число вошли Кремль, здание правительства Москвы, Госдумы, ГУМа, президиума РАН, Храма Христа Спасителя, гостиниц "Пекин" и "Националь", некоторых мостов, а также Большой и Малой спортивных арен в "Лужниках".