Москвичи смогут получать SMS-квитанцию за коммуналку

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Жители столицы теперь могут получать квитанции за коммунальные услуги через SMS, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий. Пример сообщения с квитанцией появился в Facebook департамента.

Фото: facebook.com/smartMoscow

Чтобы каждый месяц получать SMS с подробным счетом, нужно отправить на номер 7377 сообщение с текстом: ЭЕПД П "код плательщика".

Код указан в правом верхнем углу квитанции из расчетного центра. К сообщению будет прикреплена ссылка на электронную квитанцию, которую можно распечатать.

Также жители столицы смогут получать информацию с помощью USSD-сервиса. Для оформления подписки необходимо набрать *377*5*5*3#.

Квитанции за коммуналку могут приходить на электронную почту. Новый сервис московского Правительства позволяет подписаться на получение Единого платежного документа (ЕПД) в электронном виде.

Упростился и заказ ЕПД через московский портал госуслуг. Теперь пользователь не обязан указывать паспортные данные, а квитанция заполняется в режиме онлайн. На сайте госуслуг можно оплатить коммунальные услуги и проверить статус предыдущих платежей.

Напомним, в июне 2014 года на портале "Активный гражданин" прошел опрос, посвященный отказу от бумажных квитанций. За отказ от бумажной платежки в пользу электронной высказались 76,4% опрошенных москвичей.

Ранее у жителей столицы появилась возможность получать SMS-напоминания об оплате коммунальных услуг.