11 октября 2012, 13:45

Участок высоковольтных линий "Очаково - Западная" убрали под землю

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные энергетики убрали под землю участок высоковольтных линий "Очаково - Западная" для освобождения территории исследовательского центра "Сколково", информирует пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.

"6 октября кабельная линия 500 кВ "Очаково-Западная, цепь 2" была поставлена под рабочее напряжение. После реализации соответствующей программы кабельная линия "Очаково-Западная, цепь 2" была успешно замкнута в транзит Московского кольца 500 кВ", - говорится в сообщении.

Общая протяженность кабельной линии 500 кВ составила 10 520 м.

Как отметили в ведомстве, полный демонтаж участка ЛЭП для освобождения территории под строительство ИЦ "Сколково" запланирован на 2013 год.

