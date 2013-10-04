Жители домов в СВАО жалуются на отсутствие света и воды

У жителей домов в Высоковольтном проезде нет света и воды

Жители домов в Высоковольтном проезде жалуются на регулярное отключение света и воды. Люди винят в своих бедах застройщика.

Первые квартиранты заселились в здания почти 5 лет назад, с тех пор там на несколько суток отключают воду и отопление.

В управе района сообщили, что вскоре все неполадки устранят – строительная компания уже проложила электрокабель, необходимо провести трубы.

"Осталось прокопать 15 метров, соединить водопровод и канализацию. Работы начались в мае", - сообщил глава управы района Отрадное Владимир Литовский.

Также в ведомстве отметили, что в случае затягивания работ на организацию, которая их проводит, будут воздействовать через суд.