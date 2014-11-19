Цены на билеты в поездах вырастут в 2015 году на 5-10% - Якунин

Фото: ТАСС/Елена Пальм

С 2015 года запланировано повышение цен на билеты в плацкартные и общие вагоны на 10%, а также на 5% - в вагоны купе и СВ. Об этом в интервью "Газете.ру" рассказал глава РЖД Владимир Якунин.

Он пояснил, что стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах регулируется Федеральной службой по тарифам, а цены на проезде в купе - Федеральной пассажирской компанией.

При этом руководитель РЖД обратил внимание на то, что планируемое повышение тарифа на проезд в вагонах купе и СВ ниже инфляции.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что проезд в столичных электричках может подорожать с 1 января 2015 года.

Тариф на фиксированные пригородные маршруты в границах Москвы поднимется на два рубля - с 28 до 30 рублей. Также увеличится стоимость проезда между столицей и областью, а также Новой Москвой - с 17,5 до 19 рублей за одну зону, то есть 10 км.

Кроме того, с 1 января подорожает проезд на короткие расстояния в подмосковных электричках - с 17,5 до 19 рублей. Проезд для тех, кто пересекает две и более тарифные зоны, наоборот, подешевеет, потому что власти решили применять для таких пассажиров понижающие коэффициенты.