Между Бутово и Щербинкой встала электричка: поезд сбил двух человек

Фото: ТАСС/Елена Пальм

На перегоне между Бутово и Щербинкой встала электричка. По предварительным данным, причиной стал инцидент: поезд сбил двух молодых людей, сообщает "Интерфакс".

Состав встал недалеко от станции Бутово около 20:00. Пассажиров на улицу не выпускают.

Вскоре выяснилось, что состав сбил двух молодых людей, которые перебегали пути в неустановленном месте. От полученных травм оба мужчины скончались на месте происшествия.

В настоящее время на месте работает следственная группа транспортной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как передает пресс-служба столичного управления МЧС, расписание движения пригородных электричек на Курском направлении изменено.

"По техническим причинам пригородные электропоезда Курского направления следуют с измененным расписанием", – говорится в объявлении.

Напомним, 19 февраля беременная женщина погибла под колесами пассажирского поезда в Пушкинском районе Подмосковья.

По данным следствия, 35-летняя женщина, находившаяся на шестом месяце беременности, переходила железнодорожные пути вне специально отведенных для этого зон. В результате москвичка попала под поезд, следовавший в Воркуту, и погибла на месте от полученных травм.