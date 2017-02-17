Форма поиска по сайту

17 февраля 2017, 09:48

Транспорт

Сбой движения поездов произошел на Рижском направлении железной дороги

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Движение поездов на Рижском направлении МЖД задерживается, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. В настоящее время от графика на час отстают несколько электричек.

В 05:10 на перегоне Павшино – Нахабино сторонняя организация, не имея разрешения на проведение утром земельных работ, повредила на платформе Трикотажная электрический кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), который отвечает за движение поездов.

Это привело к тому, что несколько пригородных электричек, в том числе выполняющих диаметральные рейсы на других направлениях, следуют по маршруту с увеличенными интервалами.

Уже в 8:00 аварийно-восстановительные бригады железнодорожников восстановили движение. Во время проведения работ поезда продолжали курсировать. Правда, они проезжали участок со снижением скорости, что обеспечивало безопасность, но отразилось на увеличении интервала.

