Электрички на Белорусском направлении следуют с опозданием после ЧП

Электрички на Можайском направлении следуют с опозданием

В течение дня пригородные и пассажирские поезда на Белорусском направлении МЖД будут следовать с отклонением от графика. Связано это с необходимостью ремонта путей после ЧП в Рузском районе Подмосковья.

"В период проведения восстановительных работ пригородные и пассажирские поезда будут следовать с отклонением от графика. Отменены электропоезда №№6303, 6391, 6305, 6308, 6228, 7143, 7144. Просим пассажиров учитывать это обстоятельство при выборе маршрута поездки", – сообщает пресс-служба МЖД.

Напомним, проблемы в движении вызваны аварией в Рузском районе Подмосковья. В 6 утра в субботу сошедший с рельсов грузовой вагон повредил железнодорожное полотно. Пострадавших при происшествии нет. На перегоне между станциями Тучково – Дорохово организовано реверсивное движение поездов по второму пути.

В 08.45 сошедший из-за излома оси тележки вагон был поднят восстановительными поездами. Однако при обследовании пути были обнаружены повреждения на участке длиной 400 метров.

В настоящий момент железнодорожники осуществляют полную замену рельсошпальной решетки. Работы займут несколько часов.

Задержка в движении поездов составляет от 20 минут.