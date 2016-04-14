Сбой в движении электричек произошел на Курском направлении

На Курском направлении МЖД электрички ходят с увеличенным интервалом

На Курском направлении железной дороги произошел сбой в движении электричек, сообщает пресс-служба МЖД.

В четверг в 6:36 на перегоне Подольск - Щербинка по техническим причинам остановился пригородный поезд сообщением Подольск - Дедовск. Неисправный состав отправят в депо.

По этой причине несколько электричек Курского направления по направлению в сторону Москвы следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Поезда на участке ходят вариантным графиком – чтобы обогнать неисправную электричку, машинисты других составов используют соседние пути.

Как говорится в сообщении, "прилагаются максимальные усилия, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию". Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные временные неудобства.

Движение 18 поездов отменено с 16 по 27 апреля на участке Москва-Тверь Октябрьской железной дороги. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Не будут курсировать девять электропоездов по направлению из Москвы и девять поездов в обратном направлении. Кроме того, 16–27 апреля изменится расписание и маршруты следования ряда пригородных поездов на участках Москва – Тверь и Тверь – Бологое.