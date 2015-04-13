Расписание электричек на Ленинградском направлении изменится 14 апреля

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

14 апреля изменяется расписание движение пригородных поездок на участке Москва – Тверь (Конаково) Ленинградского направления, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

В частности, во вторник не будут курсировать несколько электричек по маршруту Москва –Клин и Клин – Москва, Москва– Крюково и Крюково – Москва, а также Москва – Тверь и обратно. Кроме того, изменится маршрут следования несколько поездов.

Полный список отмененных и измененных маршрутов можно посмотреть здесь.

Как отметили в министерстве, изменения в расписании связаны с работами по вводу в эксплуатацию новых перронных путей и пассажирской платформы на станции Москва-Пассажирская.

"Минтранс Московской области просит пассажиров внимательно следить за изменениями расписания", – заявил министр транспорта региона Александр Зайцев.

Ранее сообщалось, что расписание подмосковных электричек, курсирующих на Ленинградском направлении, частично поменяется. 14, 15 и 16 апреля несколько поездов, следующих по маршруту Москва-Крюково, Москва-Конаково и обратно пойдут по новому графику.

Изменения коснутся утренних рейсов, они вводятся из-за строительства путей на одном из участков Октябрьской железной дороги