ЦППК может начать автобусные перевозки в Подмосковье в мае

Центральная пригородная пассажирская компания планирует организовать автобусы, подвозящие пассажиров к электричкам в Подмосковье в мае, сообщает Агентство "Москва".

"Если все сложится удачно, то мы планируем запустить пилот по автобусам, подвозящим пассажиров к электричкам, уже в мае. Будет несколько точек, а потом уже по результатам пилотного проекта будем решать. Но это все в перспективе этого года", – рассказал исполнительный директор ЦППК Максим Дьяконов.

Ранее он сообщал, что ЦППК рассматривает три варианта реализации проекта – подвозить пассажиров к электричке, использовать автобусы как самостоятельный транспорт или замещающие автобусы.

По словам Дьяконова, "замещение" электричек автобусами может успешно сработать во всех регионах, где ЦППК занимается перевозками, а "подвозящая функция" лучше подойдет для Московская области.

27 декабря 2013 года ЦППК получила лицензию на осуществление автобусных перевозок.