Движение электричек на Рижском направлении МЖД восстановлено

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Электропоезда Рижского направления Московской железной дороги снова останавливаются на станции Тушино, сообщается в официальном микроблоге в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании.

Также уточняется, что возможны задержки движения поездов по направлению в область после сбоя.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, четыре электропоезда были сняты с рейсов на Рижском направлении для стабилизации графика движения.

Диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное, чтобы задержанные электропоезда прибыли в конечный пункт с минимальным отклонением от графика.

Напомним, электрички проезжали Тушино без остановки из-за происшествия на станции – там под колесами поезда погибла женщина, переходившая пути в неположенном месте.