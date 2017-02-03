Поезд насмерть сбил мужчину в Красногорске

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Мужчина попал под колеса поезда на платформе Павшино Рижского направления МЖД в Красногорске, сообщает РИА Новости.

Погибшему мужчине на вид 50 лет. Сейчас устанавливается его личность и обстоятельства произошедшего.