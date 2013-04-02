Схемы движения на английском языке появятся в электричках к осени

Фото: ИТАР-ТАСС

До сентября 2013 года в подмосковных электричках появятся обновленные схемы пригородного сообщения, часть из которых будет на английском языке.

Как сообщает пресс-служба ОАО "Центральная ППК", общее количество новых схем составит 10 тысяч экземпляров.

"На схеме указаны остановки ускоренных электропоездов повышенной комфортности "РЭКС" и нанесены основные маршруты пригородных электропоездов, линии аэроэкспрессов, московского метро, вокзалы, перехватывающие парковки и автовокзалы", - сообщается в релизе.

Разработчики также указали на схеме пересадочные узлы "метро-электричка" и "электричка-электричка".

Кроме того, на карте обозначены пересадочные пункты между станциями электричек и метрополитена, находящимися в шаговой доступности друг от друга с примерным указанием времени в пути.

Напомним, до сих пор лишь схемы московского метро дублировались на английском языке.