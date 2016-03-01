До конца года в 65 пригородных электричках заработает бесплатный Wi-Fi

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

До 1 января 2017 года 65 электричек "Центральной пригородной пассажирской компании" должны оснастить беспроводным интернетом, передает Агентство "Москва". Конкурс на проведение этих работ выиграла компания-оператор Wi-Fi в метро "МаксимаТелеком".

"Реализация проекта для Центральной пригородной пассажирской компанией позволит включить 65 составов пригодных электричек в единое инфокоммуникационное пространство московского транспорта, – сообщил директор по внешним коммуникациям компании "МаксимаТелеком" Илья Грабовский. – Взаимная интеграция сетей Wi-Fi на транспорте позволит обеспечить упрощенный доступ к услугам для пассажиров: исчезнет необходимость многократной идентификации, а алгоритм подключения к сети, стандарты качества и поддержки пользователей будут идентичны".

"АО "МаксимаТелеком" признано победителем конкурса по монтажу и пусконаладке оборудования беспроводной сети передачи данных стандарта Wi-Fi для доступа к сети интернет и мультимедийному порталу в подвижном составе ОАО "Центральная ППК" с ценой договора 178,9 миллиона рублей", – отмечается в документе.

Предполагается, что доступ к сети для пассажиров будет бесплатным, а монетизация осуществится за счет рекламы, как и происходит сейчас в метро.