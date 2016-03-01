До конца года в 65 пригородных электричках заработает бесплатный Wi-Fi

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
До 1 января 2017 года 65 электричек "Центральной пригородной пассажирской компании" должны оснастить беспроводным интернетом, передает Агентство "Москва". Конкурс на проведение этих работ выиграла компания-оператор Wi-Fi в метро "МаксимаТелеком".
"Реализация проекта для Центральной пригородной пассажирской компанией позволит включить 65 составов пригодных электричек в единое инфокоммуникационное пространство московского транспорта, – сообщил директор по внешним коммуникациям компании "МаксимаТелеком" Илья Грабовский. – Взаимная интеграция сетей Wi-Fi на транспорте позволит обеспечить упрощенный доступ к услугам для пассажиров: исчезнет необходимость многократной идентификации, а алгоритм подключения к сети, стандарты качества и поддержки пользователей будут идентичны".
"АО "МаксимаТелеком" признано победителем конкурса по монтажу и пусконаладке оборудования беспроводной сети передачи данных стандарта Wi-Fi для доступа к сети интернет и мультимедийному порталу в подвижном составе ОАО "Центральная ППК" с ценой договора 178,9 миллиона рублей", – отмечается в документе.
Предполагается, что доступ к сети для пассажиров будет бесплатным, а монетизация осуществится за счет рекламы, как и происходит сейчас в метро.
Ссылки по теме
- На транспортно-пересадочных узлах МКЖД появится бесплатный Wi-Fi
- Для пригородных электричек закупят 200 новых вагонов с Wi-Fi
- Wi-Fi в электричках хотят сделать частично платным
Сайты по теме